Depremde hayatını kaybeden 9 kişi toprağa verildi

Cuma akşamı 6.8 büyüklüğünde depremle yıkılan Elazığ’ın Sürsürü Mahallesi’nde yıkılan binada hayatını kaybeden Aişe ve eşi Mehmet Arifoğlu, kızları Halime Aslan ile torunları Miraç Ali (12) ve Rüya Aslan için Kışla Camii’nde tören düzenlendi.

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Miraç Ali ile kardeşi iki aylık Rüya Aslan aynı tabuta konuldu.

Cenaze namazı öncesi, tabutun önüne gelen acılı baba Serhat Aslan, “İki ay önce geldin, keşke biraz daha kalsaydın. Takdir böyle, iman etmişiz ama ciğerimiz yanıyor” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın öğle namazı sonrası kıldırdığı cenaze namazının ardından beş kişi Asri Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Depremde hayatını kaydeden Müzeyyen Ayken ve Zehra Ayken, Hacı Fethi Camisi, Hüseyin Yıldız ile Onur Yıldız ise Erba köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. (İHA)