Depremde hayatını kaybeden 9 kişinin cenazeleri camiye getirildi

Özpınar Mahallesi’nde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Reis Furat, çocukları Muhammet, Fatma, Defne ve Hasret ile aynı köyden olan Ekrem Tosun, Aydın Tosun ve Hüseyin Tosun ile Güvendik Mahallesi’nde hayatını kaybeden Ferhat Turca‘nın tabutları yan yana dizildi.

Hayatını kaybedenler Merkez Camii’nde kılınacak namazı sonrası köylerinde toprağa verilecek. Depremde enkaz altında kalarak yaralananların tedavileri ise sürüyor. Şu ana kadar 12 kişinin taburcu edildiği, 27 kişinin tedavilerinin sürdüğü, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu ifade edildi. (DHA)