Depremde yan yatan binadan yardım çığlığı: Kapılar sıkıştı açamıyoruz

Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem en çok Bayraklı ilçesini vurdu. İlçede bulunan Cumhuriyet Sitesi'ndeki iki bina da depremde yan yattı.

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Depremin durmasıyla evlerinden çıkmak isteyen site sakinleri kapıların sıkışması nedeniyle başarılı olamadı. Apartmanda yaşayanlar iletişim hatlarının kesik olması nedeniyle kendi aralarında kurdukları iletişim grubundan yardım istedi.

Deprem sırada dışarıda bulunan ve dakilar sonra evine gelen bir kadının, “Komşular bizim evimiz yıkılmış” dediği anlar da ses kayıtlarına yansıdı.

EVİNİN YIKILDIĞINI GRUPTAN ÖĞRENDİ

Deprem anında şehir dışında olan Aziz Erkul (61), “Biz Coronadan dolayı köydeki evde kalıyorduk. Apartmanın whatsapp grubundan deprem olduğunu öğrendik. 23 yıldan beri burada oturuyorduk. İnsanlarla diyaloğumuz çok iyiydi. Whatsapp grubuyla içerde kaldıklarını duyduk. Onları duyunca biz yıkıldık komşularımıza bir şey oldu mu diye” dedi.

Zeliha Erkul da, “O anda evimiz eşyalarımız hiç aklımıza gelmedi. Komşularımıza bir şey oldu diye korktuk” şeklinde konuştu.

Yan yatan Cumhuriyet Sitesi ve Barış Sitesi’ndeki yıkım çalışmaları ise devam ediyor.