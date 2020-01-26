Depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı!

24 Ocak akşam saat 20.55'te Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden de hissedilirken, depremi şiddetli bir şekilde hisseden Diyarbakır’da, Yenişehir ilçesinde bir sitede yaşanan panik anlarına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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Vatandaşların panikle evlerini terk etmeleri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde deprem olduğu anda vatandaşlar koşarak panik içerisinde evlerinde çıkarken, bazı vatandaşların da sakin bir şekilde evlerinden dışarı çıktığı görülüyor. İHA