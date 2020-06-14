Depremin ardından belediye başkanından ilk açıklama!

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde saat 17:24’te yerin 5 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. İlk olarak depremin 5.9 büyüklüğünde olduğunu duyuran Kandilli Rasathanesi, büyüklüğü 5.8’e revize etti.

AFAD’ın 5.7 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurduğu deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş, Tunceli ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.

“ÇOK ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE HİSSETTİK”

Korkutan depremin ardından CNNTürk’e bağlanan Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, şu ifadeleri kullandı;

*Yaklaşık yarım saat önce Karlıova ilçemizde deprem meydana geldi. Köylerle ilgili sağlıklı bir bilgi alamadık. Tespit yapamıyoruz şu anda. Henüz yeni olduğu için. Karlıova merkezinde ciddi bir sorun görünmüyor gibi. Köyleri de kaymakamlığımız ve yetkililerimizle iletişim sağlayarak bilgileri kamuoyu ile paylaşacağız.

*Yüzeye çok yakın bir deprem. Biz de tabi şehir merkezindeydik, çok yoğun hissettik. Karlıova daha çok şiddetli bir şekilde hissetti. Yapacağımız tespitlerden sonra umarım çok ağır durumlarla karşılaşmayız. Genel bir tespit yapmadan, bundan daha fazla aktaracağımız bilgi olamayacak.

“ÇADIR KENTLER VE KONTEYNER KENTLER HAZIRLAMIŞTIK”

*En son 2003 yılında büyük bir deprem yaşamıştık, 6.3 büyüklüğünde. Birçok vatandaşımızı kaybetmiştik, o günden sonra orta şiddetli depremler hissetmiştik. Bugün yaşanan o depremden sonraki en büyük depremlerden biri. Şu anki depremde de can kaybı olmadığı belirtiliyor.

*Sayın valimizle birlikte çok önemli çalışmalar yaptık. Depreme karşı alınması gereken tedbirler konusunda çadır kentler ve konteyner kentler hazırlamıştık. Üniversitedeki hocalarla da birlikte çalıştık. Çalışmalarımız tam anlamıyla sonuçlanmamıştı. Bundan sonraki süreçte çalışmalarımız tamamlayacağız.

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