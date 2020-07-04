Depremin ardından unutulan esnaf isyan etti

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde onlarca bina yıkılmış 37 kişi hayatını kaybetmişti.

Depremin en çok etkilediği mahallelerden biri olan Mustafapaşa Mahallesi’nde depremde ağır hasar alan ev ve dükkanlar yıktırılmasına rağmen aradan geçen 6 ayda herhangi bir gelişme kaydedilmedi.

Mustafapaşa Mahallesi’nde esnaflık yapan onlarca vatandaş deprem sonrasında yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmediğini ifade etti.

“SORUNLARIMIZA KİMSE ÇARE OLMADI”

6 aydan bu yana yaşadıkları sorunları aktardıkları yetkililerin hiçbir çare bulmadığını belirten mahalle esnaflarından Erbil Özdemir şöyle konuştu:

* Burada deprem olmuş buna bir şey demiyoruz sonuçta Allah'tan gelmiş ancak burada hem maddi hem de manevi olarak biz esnafların mağduriyetleri var. Yaşadığımız sorunlara hiç kimse bir çare olmadı.

* Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gittik. Orada iki tane kağıt imzaladık çıktık geldik. 6 aydır hiçbir gelişme yok.

* Bugün Karşıyaka Mahallesi’nde bayramın ikinci haftasında başlayan konutlar şuanda bitme aşamasında. Kışa iki ay kalmasına rağmen burada yapılacak olan evler için ne bir ihale yapıldı ne de muhatap olacağımız kimse var.

* Biz kiminle muhatap olacağız şu anda en büyük destekçimiz mahalle muhtarımız. Bu sorularımızın çözülmesi için Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım bekliyoruz.

* Şu an yıkılan yerlerimizin ne olacağı da belli değil. Biri geliyor ‘6 kat olacak’, öteki ’10 kat olacak’ diyor. Kaç kat olacaksa olsun eğer birileri bunu yapmayacaksa biz kendi başımızın çaresine bakarız ve kendi evimizi kendimiz yaparız.

* Çünkü dişimizle tırnağımızla bu malı kazandık ortada bulmadık ki bu malı ortaya atalım. Yetkililer emeğimizin karşılığını versin. Hayat şartları çok zor 6 ay bir insan maaş almazsa nasıl geçinecek?

“SAĞLAM OLAN 8 KATLI BİNAMI YIKTILAR”

Depremden hasar görmemesine rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla sağlam binasının yıkıldığını iddia eden esnaf Ayhan Polat ise şunları kaydetti:

* Bakan Murat Kurum ile ben bizzat görüştüm. Binlerce insanın içerisinde bakan Murat Kurum söz vererek buradaki köprünün yıkılacağını açıkladı. Köprü yüzünden benim sağlam olan 8 katlı binamı da yıktırdı. Biz kime güvenelim. Devletin sözü sözse sözünü yerine getirsin. Benim binam depremde herhangi bir hasar almadı.

* Sigortaya gidiyorum oradaki görevliler ‘Hasarsız binan yıkıldığı için sana ödeme yapamayız' diyorlar. Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Belediye Başkanı ve milletvekilleri buraya gelip hepsi bize söz verdi, bir tanesi sözünü yerine getirdi mi? Hayır bize verilen sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi.

* 6 ay içerisinde buradaki evlerin yapılacağı söylenmişti hâlâ ortada bir şey yok. Hasarsız binam yıkıldı. Bu sorunumu anlatmak için nereye gideceğimi, kime gideceğimi bilmiyorum.

“BİZ DEVLETİMİZE BAĞLIYIZ AMA…”

‘Biz devletimize bağlıyız ama devletimizin de bize bağlı olmasını istiyoruz' diyen esnaf Akif İkiz de şunları dile getirdi:

* Yetkililere soruyoruz: Bizim burası ne olacak? Biz esnafız çoluk çocuğumuz var yanımızda çalışan işçilerimiz var bize en azından bir cevap verin. Biz bunu istiyoruz.

* Bir an önce yıkılan yerlerimizin ihalesini yapsınlar ve hızlı bir şekilde bizlere teslim etsinler biz bunu istiyoruz, yetkililerden biz fazla bir şey istemiyoruz.

* Birçok yerde inşaat çalışmaları başladı ve konutlar yapıldı. Artık Mustafapaşa Mahallesi’nde de yapılsın. Bizlere 6 içerisinde teslim edeceklerini söylerdiler ama birinci ayın 24'ünde deprem oldu ve ayın 30'unda buradaki binalar ağır hasarlı olduğu için yıkıldı. Üzerinden 6 ay geçmiş ama henüz karşımızda bir proje yok, bir muhatap yok.

* Ofislerine gidiyoruz bize net bir cevap vermiyorlar. Bakan bey buraya geldiğinde kendilerine sorduğumuzda 6 ay içerisinde ihale yapılacak ve yerleriniz size teslim edilecek ama ihale ne zaman yapılacak ve bizlere yerlerimiz ne zaman teslim edilecek bilmiyoruz.

* Burada bütün esnaf mağdur ne yapacağız bilmiyoruz. Başka bir yere mi gidelim, başka bir yerde mi dükkan açalım? Bizlere bilgi versinler ki biz de başımızın çaresine bakalım.