Depremin isimsiz kahramanları; kurtarma köpekleri

Türkiye Elazığ’da meydana gelen depremle ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 6.8’lik depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında AFAD, JAK, UMKE ve itfaiye ekiplerinden oluşan 3 bin 829 personel görev yapıyor.

22 KÖPEK ÇALIŞMALARA KATILIYOR

Şu ana kadar enkazdan 45 kişi çıkartıldı. Bölgede, 10’u AFAD Arama Kurtarma Köpeği olmak üzere Jandarma, itfaiye gibi diğer kurum ve kuruluşlardan toplam 22 arama kurtarma köpeği de çalışmalarda yer alıyor. Bu özel köpekler, arama kurtarma uzmanıyla birlikte ‘Köpekli Arama Kurtarma Timi’ olarak görev yapıyor.

ARAMA KURTARMA KÖPEĞİ NASIL YETİŞİR?

AFAD Köpek Eğitim Merkezleri’nde iki yıllık yoğun bir eğitimden geçen köpekler, Temel itaat, temel beceri, ileri itaat, iz sürme gibi ‘ileri beceri’ eğitimi veriliyor. Bunların yanı sıra köpekler, iz sürme arama kurtarma, gaz sızıntısı, yangın ve doğal tehlike bildirme gibi eğitimler de görüyor.

HERHANGİ BİR KÖPEK TEŞKİLATA ALINABİLİR Mİ?

AFAD teşkilatında görev alabilecek köpeklere, henüz yavruyken özel testler yapılır. Sadece gerekli şartları taşıyanlar aday olarak seçilir ve AFAD Köpek Eğitim Merkezlerinde eğitime kabul edilir.

NASIL SERTİFİKALANDIRILIR?

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan aday köpekler, eğitmeni ile birlikte katıldığı Köpekli Arama Timleri Yeterlilik Sınavı’na girer. Köpeğin yer aldığı tim, iki yılda bir yapılan sınav ile komisyon karşısında özel parkurda sınava tabi tutulur. Başarılı olması halinde sertifikalandırılır. Aday köpekler, böylece AFAD teşkilatının bir üyesi olur.

Diğer kurum ve kuruluşların yetiştirdiği arama kurtarma köpekleri de yine mevzuata göre AFAD’ın organize ettiği Köpekli Arama Timleri Yeterlilik Sınavı’na girerek sertifika alır. Ancak geçerli sertifikası olan timler, alanda görev yapabiliyor.