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Depremin vurduğu Elazığ’da su 3 ay ücretsiz oldu

Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ Belediyesi, abonelerinden üç ay boyunca su tüketim bedeli alınmayacağını duyurdu.

Evren DEMİRDAŞ / Elazığ
15:38 -
Haberler Gündem
Depremin vurduğu Elazığ’da su 3 ay ücretsiz oldu

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, katıldığı bir televizyon programında “Mart ayı Belediye Meclisimizde gerekli kararı alarak depremin olduğu 24 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere üç ay süresince abonelerimizden su tüketim bedeli almayacağız” dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları. Foto: Sözcü

“BİR AYLIK TÜKETİM BEDELİ 4 MİLYON TL”

Bir aylık su tüketim bedelinin Elazığ Belediyesine 4 milyon TL olduğunu belirten Şerifoğulları, ”Sosyal belediyecilik ilkemizle vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmaya katkı sağlayacak bu müjdeyi hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. Ön ödemeli kartlı su sayacı kullanan abonelerimiz de bu imkandan yararlanacaklar. Bir aylık su tüketim bedelinin Elazığ Belediyesine toplam maliyeti 4 milyon TL’dir. Ama vatandaşımızın canı sağ olsun. Biz elimizden geleni yapacağız. Vatandaşlarımızdan aldığımız destek, onlara hizmet olarak geri dönecektir. Doğalgaz şirketi AKSA’dan da bu yönde bir karar bekliyoruz.” ifadelerinde bulundu.

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Son güncelleme: 15:46 21.02.2020
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