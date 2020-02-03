Depremler sürüyor, artçılar durmak bilmiyor… AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Türkiye'nin birçok bölgesinde depremler olmaya devam ediyor. Elazığ ve Manisa'da ardı ardına gelen depremlerden sonra meydana gelen artçılar panik yaratmaya devam ediyor. Akdeniz’de de depremler birbirini kovalıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

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AFAD SON DEPREMLER

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

FAY NEDİR

Yerkabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, (üzerinde deprem olan ve hareket eden iki levha yada levhacık arasındaki ara yüzey) FAY olarak adlandırılır.

Diri Fay: Son Tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylar diri fay olarak isimlendirilir. Bu fayların dirilikleri sadece yazılı tarihsel kataloglardan değil aynı zamanda tarihi yapıları etkileyen faylanma işaretlerinden de anlaşılabilir. Genç kuvaterner çökellerini (2 milyon yıldan daha yaşlı olmayan) kesen faylar, ötelenmiş genç akarsu yatakları, ötelenmiş akarsu – denizel sekiller, basınç sırtı yada çöküntü gölcükleri, uzamış sırtlar gibi genç morfolojik şekiller oluşturmuş faylar, diri faylardır.

EVİNİZİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU? İŞTE ADIM ADIM FAY HATTI SORGULAMA

Evinizin altından fay hattı geçip geçmediğini öğrenmek için MTA resmi internet sitesi üzerinde yer alan uygulamaya aşağıda verdiğimiz link aracılığıyla giriş yapınız. Ardından faylar butonuna tıklayarak Türkiye üzerinden geçen bütün fayları görüntüleyebilirsiniz. Evinizin konumunu belirleyin, evinizin ardından fay hattı geçip geçmediğini kolayca öğrenebilirsiniz.

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

AFAD fay hattı sorgulama ekranına ise e-Devlet girişi yaparak ulaşılabiliyor. E-Devlet girişi yaptıktan sonra önünüze gelen ekranın sol üst kısmında bulunan arama bölümüne adresinizi yazarak evinizin altından fay hattı geçip geçmediğini sorgulayabilirsiniz.