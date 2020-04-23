Depremzede çocuklar 23 Nisan’ı konteynerde kutladı

Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında konteyner kentlerde kalan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamayı ihmal etmedi.

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR BAYRAK ŞİİRİNİ OKUDU

Elazığ Valiliği ise konteyner kentleri kutlamalar kapsamında Türk bayraklarıyla donattı. Corona virüsü tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan çocuklar ise 23 Nisan'ı konteynerlerde ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak ve Arif Nihat Asya'nın Bayrak şiirini okuyarak kutladılar.

Elazığ Valiliği, zor şartlara rağmen 23 Nisan'ı coşku ile kutlayan çocukların kutlamalarını ise bir klip haline getirdi.