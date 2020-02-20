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Depremzedelerden beş bine yakın dilekçe: Binamızdaki hasar az gösterildi

24 Ocak'ta Elazığ’ı vuran 6.8 büyüklüğündeki Sivrice depreminin yaraları sarılmaya çalışılırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlilerinin yaptığı hasar tespit çalışmaları sona erdi. Binalara hasar durumuna göre 'az', 'orta' ve 'ağır' statüsü verildi. Ancak birçok depremzede binalardaki hasarın az gösterildiğini iddia ederek, bakanlığa dilekçe yağdırdı.

Evren DEMİRDAŞ / Elazığ
12:28 -
Haberler Gündem
Depremzedelerden beş bine yakın dilekçe: Binamızdaki hasar az gösterildi

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bağlı yetkililer binaları gezerek hasar tespitinde bulundu. Binalara hasar durumuna göre ‘az’, ‘orta’ ve ‘ağır’ statüsü verildi.

Hasar tespit çalışmalarının tamamlanması ile birlikte birçok okulda binalar için verilen raporlara itiraz masaları oluşturuldu. (FOTO: SÖZCÜ)

Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte birçok okulda binalar için verilen raporlara itiraz masaları oluşturuldu; iki günde 4 bin 759 vatandaş itiraz masalarına dilekçe verdi. Birçok depremzede binalardaki hasarın az gösterildiğini iddia etti.

İtiraz masalarına iki günlük süre içerisinde 4 bin 759 itiraz dilekçesi sunuldu. (FOTO: SÖZCÜ)

Son verilere göre Elazığ'da yapılan hasar tespit çalışmalarında durum şöyle:

AĞIR HASARLI BİNA SAYISI 8 BİNE YAKLAŞTI

– 59 bin 300 binada hasar tespit çalışması yapıldı.
– Acil yıkılacak bina sayısı: 566
– Yıkık bina sayısı: 252
– Ağır hasarlı bina sayısı: 7 bin 319
– Orta hasarlı bina sayısı: 1650
– Az hasarlı bina sayısı 15 bin 158
– Hasarsız bina sayısı: 25 bin 117

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Son güncelleme: 12:36 20.02.2020
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