Depremzedelerden beş bine yakın dilekçe: Binamızdaki hasar az gösterildi

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bağlı yetkililer binaları gezerek hasar tespitinde bulundu. Binalara hasar durumuna göre ‘az’, ‘orta’ ve ‘ağır’ statüsü verildi.

Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte birçok okulda binalar için verilen raporlara itiraz masaları oluşturuldu; iki günde 4 bin 759 vatandaş itiraz masalarına dilekçe verdi. Birçok depremzede binalardaki hasarın az gösterildiğini iddia etti.

Son verilere göre Elazığ'da yapılan hasar tespit çalışmalarında durum şöyle:

AĞIR HASARLI BİNA SAYISI 8 BİNE YAKLAŞTI

– 59 bin 300 binada hasar tespit çalışması yapıldı.

– Acil yıkılacak bina sayısı: 566

– Yıkık bina sayısı: 252

– Ağır hasarlı bina sayısı: 7 bin 319

– Orta hasarlı bina sayısı: 1650

– Az hasarlı bina sayısı 15 bin 158

– Hasarsız bina sayısı: 25 bin 117