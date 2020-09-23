Depremzedelerden çadır isyanı: Yaşlı insanlarımız ve çocuklarımızla dışarda kalıyoruz

Geçtiğimiz pazartesi akşamı Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin etkisi sürüyor.

Konya, Aksaray ve Adana'nın bazı ilçelerinde de hissedilen depremin ardından dün Konya’nın Emirgazi ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Sık sık meydana gelen sarsıntılar nedeni ile korku yaşayan Demirci mahallesinde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, evlerde meydana gelen hasarlar nedeniyle vatandaşların evlerine girmemesi uyarısında bulundu.

MAHALLELİDEN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Hem artçı sarsıntılar hem de Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin uyarılarından dolayı evlerine giremeyen vatandaşlar AFAD'ın kendilerine çadır vermediğini iddia ederek dışarda sabahladıklarını belirtti.

Depremden en çok etkilenen bölgenin Demirci Mahallesi olduğunu ifade eden bölge sakinleri şunları söyledi;

*Pazartesi akşamı yaşanan depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Dün akşam yine sallandık. Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri artçı sarsıntılardan dolayı ‘evlere girmeyin' dedi, biz de sokakta kalıyoruz.

MAHALLEDE BİN 414 KİŞİ BULUNUYOR

*Emirgazi belediyemizin kendi imkanları ile kurabildiği 4 adet çadır var ancak bu çadırlar bin 414 nüfuslu mahalleye yetersiz kalıyor.

*AFAD ekipleri ise bize çadır veremeyeceklerini söyledi. Niğde Obruk Köyü'nde dışarda kalanlara çadır dağıtıldı, bizlere ise verilmedi. Bazı mahalleliler kendi imkânlarıyla traktör römorku ya da kamyon kasasında kalıyor. Havalar soğumaya başladı.

*Aramızda imkanı olmayan yaşlı ve çocuklarında bulunduğu birçok kişi dışarda sabahlıyoruz. Yetkililerden sesimizi duymalarını ve sorunlarımızı çözmelerini bekliyoruz.

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