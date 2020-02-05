Depremzedelerden kamu binaları tepkisi!

Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından şehir merkezinde bazı evler yakılmış, yüzlerce ev ise ağır hasarlı olmasından dolayı boşaltılmıştı. Deprem sonrasında evlerinden çıkıp çadırkentlerde yerleşen depremzedeler, kamu binalarının depremzedelerin hizmetine yeterince sunulamadığını iddia etti.

“BAZI KONULARDA YETERSİZ KALINDI”

Yaşanan depremde evinde ağır hasar olmasında dolayı çadırda yaşamını sürdürmek zorunda kalan 47 yaşındaki depremzede Zeki Karameşe, şunları söyledi;

*Bazı konularda yetersiz kalındı tabi ki sonradan düzeltmeye çalıştılar ama düzen tertip yoktu. Elazığ’daki tüm kamu binalarının vatandaşlara açıldığı söyleniyor ama nedense birçok vatandaş çadırda kalmak zorunda kalıyor.

*Biz de bunlardan bir tanesiyiz. Şu anda yavaş yavaş düzelmeler olmaya başladı. Ancak hijyen konusunda sorunlar devam ediyor akrabası olan kişiler onların evlerine gidip duşunu alıp geri dönüyor olmayanlar ise imkanı olanlar hamamda yıkanıyorlar.

*Umarım en kısa sürede yeni evlerimize kavuşuruz da burada sorunlarımız çok uzun sürmez.

“DEVLET ELİNDEN GELENİ YAPIYOR”

Sürsürü Mahallesinden Akpınar’daki Çadırkentte yerleşen 22 yaşındaki Barış Zorlu, şu an için hayatlarından memnun olduklarını söyledi. Zorlu sözlerini şöyle sürdürdü;

*Kamu binalarının depremzedelerin hizmetine yeterince sunulduğunu düşünüyorum. Şu an mağdur olan çok ama devlet elinden geleni yapıyor.

*Yaşanan depremde evimiz çok ağır hasar aldı sonrasında ise devletimiz bizlere gıda, giyecek ve çadır yardımlarını yaptı. Şu an hayatımızdan memnunuz.

“VATANDAŞLAR NEDEN ÇADIRDA?”

“Kamu binalarının yeterince vatandaşların hizmetine sunulduğunu düşünmüyorum” diyen bir başka depremzede Ahmet Altun da şöyle konuştu;

*Çünkü birçok noktada sayıları binleri bulan çadırlar var. Evet, yetkililer kamu kurumlarının tümünün açık olduğunu söyledi ancak depremzedelerin birçoğu neden çadırda kalmak zorunda kalıyor?

*Ben çadırda yaşayan insanların durumlarını görünce kamu binalarının tümünün açıldığını düşünmüyorum. Umarım kent konteynırlar en yakında zamanda kurulur da bizlerde çadır hayatından kurtuluruz.

“SORUNLAR İYİ NİYETLİ BİR ŞEKİLDE ÇÖZÜLMEYE ÇALIŞILIYOR”

Elazığ’ın 600 bin nüfusu olduğunu ve herkesin talebinin öncelikli olduğunu söyleyen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;

*Her yere ulaşmak çok mümkün olmaz bu gibi durumlarda. Çünkü herkes kendi talibine öncelik veriyor. Aksaklıklar var, eksiklikler var. Ama sonuç itibari ile iyi niyetli bir şekilde çözülmeye çalışılıyor.

*Bunları görüyorum. Bir aksaklık olur, bir art niyet olur o zaman deriz ki bunlar elini yüzüne bulaştırdı. Ama 600 bin nüfus var Elazığ’da. Herkesin talebi kendine göre öncelikli talep.

*Herkes bir an önce çözülmesini istiyor. Bu çok kolay değil. Biraz zamana ihtiyaç var. Sistem yavaş yavaş oturuyor. Çok ciddi bir problem yok. Sorunlar var ama çok büyütülecek kadar değil.

EROL: ELEŞTİRMEK KOLAY

*Vatandaş doğal olarak şikayetlerini bildirecek çünkü kendini mağdur görüyor, kendisi ile ilgili yardım talebinde bulunması gayet doğal. Ama zamana ihtiyaç var.

*Mesela mahalleleri geziyorum. Birçoğunda diyorlar ki bize daha hasar tespit komisyonu gelmedi.

*Elazığ’ın her tarafına 2-3 günde gitmesi mümkün değil ki. Ama birkaç sonra gitmemişse, insanlar mağdur hale gelmişse onu bizde gündeme getireceğiz.

*Ama bu çalışmalar için zamana ihtiyaç var, çok kolay işler değil. İşin boyunu gördüğüm için söylüyorum bunlar. Yoksa eleştirmek kolay, hepimiz eleştiririz.

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