‘Depremzedelere verilen evleri 2 bin TL’den kiralıyorlar’

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek ve Petek sitelerinin hak sahiplerine 2 yılı ödemesiz 18 yıl faizsiz 730 TL ile 935 TL'den verdiği evlerden bazılarının ilanla 2 bin TL ve üzerinde kiraya verilmek istendiği görüldü.

“AHLAKİ BULMUYORUZ”

Ev kiralarının değerlerinin üstünde bir fiyat istenmesi durumunda odalarına şikayet etmelerini isteyen Elazığ Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Albayrak, ”24 Ocak depremi sonrasında bazı fırsatçılar ev kiralarını uçuk fiyatlarla kiralamak istediklerinde yaşanan rahatsızlıklardan dolayı savcılık bu gibi usulsüz kira artışı yapanlar hakkında yasal işlem başlatacaklarını söylemişti.

Ancak açıklama sonrasında ev kiralarında yüksek artış yapan kişiler hakkında kimse şikayetçi olmadı ve bu kişilerle ilgili bir şey yapılmadı. Ev sahipleri bugünkü ev sıkıntısını fırsata çevirip 4 bin lira da isteyebilir lakin burada insanların bu uçuk kiraları kabul etmemeleri gerekir. 70-90 metrekarelik bir eve 4 bin lira isterlerse kiracı da bu fiyatı kabul ederse kim ne diyebilir ki?” dedi.

“ŞİKAYET ETSİNLER”

“Ev arayanlar kişilere, kiracılara uyarılarda da bulunduk evin değerinden fazla kira isteyenler olursa odamıza şikayet etmelerini istedik” diyen Albayrak, şöyle devam etti:

“Ancak şikayet eden kimse de olmadı. Kiracılar şikayet etmeyince bizim de elimizden bir şey gelmiyor maalesef. Şehirde yaşanan ev sıkıntısından dolayı evlerin değerinden daha yüksek bir fiyata kiraya verilmesini ahlaki bulmadığımızı vurgulamak istiyorum. Elazığ'da yakın bir zaman sonra TOKİ tarafından yapılan 5 bine ev teslim edilecek diğer bir taraftan da özel yapılan evlerde var bunlar bitince bu fırsatçılar 2 bin lira kirayla kime ev verebilecekler göreceğiz.”