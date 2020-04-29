Deredeki bu görüntüler ‘pes’ dedirtti!

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede hijyen ve temizlik önemli bir yer tutarken, Aydınlıkevler Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından markette kullanılan poşet eldivenlerin mahallenin ortasından geçen Halim Deresine atılması tepki topladı.

MASKELER DE ATILMIŞ

Dereye atılan poşet eldivenlerin özellikle bir kaç marketin bulunduğu noktada birikmiş durumda olması, bazı vatandaşların da tepkisini çekti. Poşet eldivenlerin yanında cerrahi maskelerin de dereye atıldığı görülürken, ortaya çıkan görüntüler pes dedirtti.

Cihan Övünç adlı vatandaş, çok kötü bir görüntü olduğunu ve bunun olmaması gerektiğini ifade ederek, “Temizlik imandan gelir. İman varsa bereket vardır, sağlık vardır yani bunların yapılmaması yanlıştır. İleride de Kayabaşı Köprüsü var, köprünün yan tarafları maske ve eldivenlerle dolu. Bunları yapanlar cezalandırılsın ya da önlem alınsın” dedi. İHA