Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dergahlar ve derneklerle Türkiye’yi kuşattılar

Fatih Nurullah 2000 yıldan bu yana Halveti Uşşaki tarikatının şeyhliğini yapıyor. Halveti Uşşaki tarikatında pek çok ibadet zikir ile birlikte yapılıyor. Tarikata ait olduğu bilinen Nurani TV’nin Youtube kanalı üzerinden bu zikirler yayınlanıyor.

Uğur ENÇ
06:00 -
Haberler Gündem
Dergahlar ve derneklerle Türkiye’yi kuşattılar

Zikirlerde kalabalık gruplar ve özellikle çocuklar dikkat çekiyor. Tarikatın İstiklal Marşı'nın bestesini değiştirerek gerçekleştirdiği bir zikire ait videoda internette yayında. Tarikata ait “Tasavvuf Yolu” adı altında onlarca dernek ve bu derneklerin adı altında hizmet veren dergah bulunuyor. Tarikatın merkezi Sakarya'daki Akyazı Dergahı. Ayrıca, İstanbul'un hemen her ilçesinde, Ankara, Afyon, Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Gaziantep, İzmir, Kastamonu, Kırıkkale, Konya, Malatya, Niğde, Sivas, Tokat Trabzon ve Kayseri'de çok sayıda dergahı ve dernekleri bulunuyor. Tarikat Almanya'da da örgütlenmiş durumda.

İSTANBUL'DA 21 MERKEZ
Sadece İstanbul'un çeşitli ilçelerinde tarikata ait 21 dergah ve dernek bulunuyor.

Son güncelleme: 02:14 04.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more