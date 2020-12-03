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Derneklere kongre yapmak yasak AKP’ye serbest

Denizli’de derneklerin genel kurul ve benzeri geniş katılımlı toplantılar yapmaları yasaklandı. Siyasi partiler yasak dışı tutuldu. AKP’nin il kongresini bu ay içinde yapması bekleniyor. Diğer yandan genel kurulu ertelenen Denizli Barosu’nun durumu ise belirsiz.

Selami AYDIN
Güncellenme: 11:06, 03/12/2020
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Derneklere kongre yapmak yasak AKP’ye serbest

Denizli'de corona tedbirleri kapsamında toplanan Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu dernek genel kurul toplantılarına ilişkin bir dizi sınırlama getirdi. Buna göre kentteki tüm derneklerin genel kurul toplantıları 1 Mart tarihine kadar kadar ertelendi. Meclis aldığı kararda, “Genel kurulları daha önce 1 Aralık tarihine kadar ertelenen sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler, kooperatiflerin genel kurul toplantıları dahil her türlü geniş katılımlı toplantıları 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelenmiştir” ifadesine yer verdi.

SİYASİ PARTİLER YİNE KAPSAM DIŞI

Denizli'de İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı kararda siyasi partilerin yine kapsam dışı tutulduğu görüldü. Daha önceki ertelemede Denizli Barosu'nun genel kurulunu yapmasına izin verilmemiş fakat AKP Pamukkale ve Merkezefendi ilçe kongrelerini gerçekleştirmişti. AKP'nin il kongresi ise Aralık ayı içinde yapılacak. Seçim Kurulu'na başvuran Denizli Barosu'nun durumu gelecek yanıtla netlik kazanacak.

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