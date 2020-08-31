Ders zili ‘uzaktan’ çaldı! Yeni eğitim-öğretim yılı başladı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı açılışında Ankara Muazzez Karaçay İlkokulu öğretmenleriyle saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı’nı okudu ve ilk ders zilini çaldı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ziya Selçuk, “Uzaktan eğitimle başladığımız bu süreci ayın 18’ine kadar sürdüreceğiz. 21'inden itibaren başlayacak süreç için planlamalar sürüyor. Bir öğretmen için bir okulun açılışı ne demek bunu bir öğretmen gibi bilmek kolay değil” dedi.

Bütün öğretmen ve öğrencilerin neyi nasıl yapacağıyla ilgili bütün kural ve ders çizelgeleriyle ortaya konduğunu belirten Selçuk, şunları söyledi: Erişimi güç olan çocuklarımız için de hazırlarımız sürüyor. Bunlardan biri 5 binin üzerindeki EBA destek çalışmamız. Tüm hızımızla çalışmamız başladı. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum.



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