Destici: Sınır kapılarının açılmasını destekliyoruz

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) 6’ncı İstişare Toplantısı Bursa Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. “Başın Sağolsun Türkiyem-Tek Yürek Tam Destek” temalı bölge istişare toplantısında konuşan BBP Genel Başkanı Destici, Türkiye’nin terörden en çok etkilenen ülke olduğunu söyledi.

“TÜRKİYE HEM HAVADA HEM KARADA…”

İdlib’de şehit olan askerlerimize değinen Destici ” Türkiye’nin sınırlarını korumak için verdiği mücadele siyasi değil, milli bir mücadeledir. 4 milyon insan İdlib’e sığınmış durumda.Türkiye hem karada hem de havada İdlib’de uzanan bütün elleri kırmak için çekinmemelidir. Vatandaşımızın devletin attığı adımları desteklemesi vatan borcudur. Askerimizi ne sahada ne de başka bir yerde asla yalnız bırakmayacağız” dedi.

“EKONOMİSİ BİZDEN İYİ ÜLKELER, BİZİ YALNIZ BIRAKTI”

Suriye’de yaşanan iç savaşın çok büyük felaketlere yol açtığını anlatan Destici, Avrupa ülkelerinin Türkiye’yi sığınmacılar konusunda yalnız bıraktığını söyledi. Destici, şu ifadeleri kullandı;

*Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş, 9 yıldır dünya tarihinin gördüğü en büyük yaşanmış insani felaketlerden biri ve halen de yaşanmaya devam ediyor.

*Bu felaketle yüz binlerce insan hayatını kaybederken milyonlarca insan da evinden barkından oldu. Suriyeliler, başta Türkiye’de ve diğer ülkelere sığınarak mülteci oldular.

*Devletimiz ve aziz milletimiz yaklaşık 4 milyon Suriyeli’ye ev sahipliği yapmış, sosyal ve ekonomik olarak ağır bir külfetin altına girdi.

*Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ekonomik kapasiteleri bizden daha iyi durumda olan bir çok ülke bu ağır külfet karşısında bizi yalnız bıraktı ve yapılmış olan anlaşmalara da asla sadık kalmadılar.

*Türkiye bu son İdlib saldırısından sonra çok net bir karar alarak, artık mültecilerin Avrupa’ya geçişi için kapıları açmıştır.

“BU KARARI DESTEKLİYORUZ”

Batı sınırlarının açılması kararını desteklediğini belirten Destici, “Ülkemizde 8 yıldır bulunan yaklaşık 4 milyon mültecinin Avrupa’ya geçişleri artık engellenmiyor. Bu devletimiz tarafından alınan doğru bir karardır ve biz Büyük Birlik Partisi olarak bu kararı destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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