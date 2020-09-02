Dev kamyon kağıt gibi ezdi! Sürücü son anda araçtan atladı, arkadaşı öldü

Orhaneli Termik Santralin’de çalışan Sinan Durak (28), şirkete ait pikabın sürücüsü E.D. ile birlikte kömür sahasını kontrole çıktı. Kömür havzasına giden dar yoldan santrale çıkan pikap, karşı yönden gelen kömür ve hafriyat taşıyan İ.A. idaresindeki dev kamyonla kafa kafaya geldi.
SÜRÜCÜ SON ANDA ATLADI
Kamyonun üzerlerine geldiğini gören sürücü E.D. son anda araçtan atlayarak canını kurtarırken tonlarca ağırlığındaki kamyonun üzerinden geçtiği pikapta sıkışan Sinan Durak hayatını kaybetti.
Jandarma ekiplerinin olay yerinde incelemesinin ardından Orhaneli Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden 1 çocuk babası Sinan Durak’ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Durak’ın yarın Çöreler köyünde toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)