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Dev kamyon kağıt gibi ezdi! Sürücü son anda araçtan atladı, arkadaşı öldü

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Termik santrale kömür taşıyan dev kamyon içinde iki kişi bulunan pikabın üzerinden geçti. Sürücü araçtan son anda atlayıp kurtulurken, yolcu koltuğundaki Sinan Durak feci şekilde can verdi.

09:41 -
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Dev kamyon kağıt gibi ezdi! Sürücü son anda araçtan atladı, arkadaşı öldü

Orhaneli Termik Santralin’de çalışan Sinan Durak (28), şirkete ait pikabın sürücüsü E.D. ile birlikte kömür sahasını kontrole çıktı. Kömür havzasına giden dar yoldan santrale çıkan pikap, karşı yönden gelen kömür ve hafriyat taşıyan İ.A. idaresindeki dev kamyonla kafa kafaya geldi.

SÜRÜCÜ SON ANDA ATLADI

Kamyonun üzerlerine geldiğini gören sürücü E.D. son anda araçtan atlayarak canını kurtarırken tonlarca ağırlığındaki kamyonun üzerinden geçtiği pikapta sıkışan Sinan Durak hayatını kaybetti.

Foto: DHA / Bir çocuk babası 28 yaşındaki Sinan Durak hayatını kaybetti.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde incelemesinin ardından Orhaneli Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden 1 çocuk babası Sinan Durak’ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Durak’ın yarın Çöreler köyünde toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)

Bursa Çocuk kaza
Son güncelleme: 10:09 02.09.2020
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