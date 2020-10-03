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Deva Partisi: Ali Babacan sahaya iniyor, ilk durak Çorum

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sahaya iniyor. Babacan 4 Ekim’de Çorum’da, 10 Ekim’de Diyarbakır’da, 11 Ekim’de Batman ve Bitlis’te olacak.

21:12 -
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Deva Partisi: Ali Babacan sahaya iniyor, ilk durak Çorum

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), teşkilatlanma çalışmalarına devam ediyor.

Bugüne kadar 52 il ve 207 ilçede resmî teşkilatlanma sürecini tamamlayan DEVA Partisi, 75 il ve 332 ilçede de kurucu kadrolarını yetkilendirdi.

Kuruluş çalışmalarının ardından 20 ilin 70 ilçesinde birinci olağan kongrelerini tamamlayan DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan, “Türkiye'nin DEVA'sı hazır” sloganıyla gerçekleştirilecek kongrelere katılacak.

Babacan'ın ilk durağı 4 Ekim'de Çorum olacak. DEVA Lideri, Çorum İl Kongresinin ardından 10 Ekim'de Diyarbakır'a, 11 Ekim'de Batman ve Bitlis'e giderek il kongrelerine katılacak.

CORONAYA YAKALANMIŞTI

Babacan, 25 Ağustos’ta sosyal medyadan yaptığı açıklamada coronaya yakalandığını duyurmuştu. 1 Eylül tarihinde de hastaneye yatırılarak izlenim altına alınan Babacan 3 hafta tedavi görmüştü.

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