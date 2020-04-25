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Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu: Hazin bir haldeyiz

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 100 yıl önce kurulan TBMM’de ‘istişare’ye önem verildiğini belirtip iktidarı eleştirdi.

Veli TOPRAK
06:00 -
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Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu: Hazin bir haldeyiz

Yeneroğlu, “Bugün, bırakın istişareyi, milletimizin yarısından fazlasının oyunu alan belediye başkanlarımızı terör örgütleriyle ilişkilendirebilecek kadar hazin bir haldeyiz” dedi. Yeneroğlu, şöyle konuştu:

*İlk Meclis'in Mersin Mebusu Selahattin Bey ‘Yüce Meclis görüşme ve tartışma makamıdır, onay makamı değildir' diyordu. Bugün, Meclis'e onay makamı olarak dahi ihtiyaç duymayanlar var.

Mustafa Yeneroğlu

*Corona salgını nedeniyle alınan birçok tedbir kararının temel hakları sınırlandırdığı açıkken ve bu sınırlamalara yasal zemin hazırlamak da zorunluyken Meclis'in çalıştırılmaması nasıl izah edilebilir?

*Yasama yetkisi aslidir, devredilemez ve kesintiye uğratılamaz. Meclis'i yeniden sistemin merkezine oturtmak ve tarihî hatadan dönerek güçlendirilmiş parlamenter sistem için birlikte mücadele etmeye davet ediyorum.”

Son güncelleme: 01:41 25.04.2020
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