DEVA Partisi Lideri Babacan: Ya daha kötüsü olursa diye mevcut partiye oy veriyorlar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Genel Kurulu’na katılmak üzere Samsun’a geldi. İl Başkanı Kebire Birer Türk ile birlikte basın mensuplarıyla buluşan Genel Başkan Babacan, toplantı saatinin bir kaç kez değişmesi üzerine gazetecilerden özür diledi.

Kendisinin de programın değiştiğine dair sürekli bilgilendirme aldığını kaydeden Babacan, “Saat değişikliği bana da farklı farklı iletildi. Sabah 9 dendi, sonra 9.30 oldu ve son olarak iki gün önce 10.00 olarak belirtildi. Aksaklıklar olabilir. Ben il yönetimim adına özür diliyorum. Bundan sonra da toplantılarımız var. Heyetimizin bundan sonra daha dikkatli davranacağını düşünüyorum” dedi.

İLK SIRADA EKONOMİ VE PANDEMİ VAR

Ülke olarak gerek pandemi gerekse de ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor dönemden geçtiklerini belirten Ali Babacan, “Vatandaşa sorduğunuzda günümüzde vaka ve ölüm artışının yaşandığı pandeminin olmasına rağmen en önemli sorunun başına ekonomiyi yazıyor. Ancak hukuk, adalet ve ifade özgürlüğü de büyük bir sorun teşkil ediyor. Basın özgürlüğü yok gibi. Halk gerçekleri zamanında öğrenemiyor.

Gecikmeli haberdar oluyor. Kurumlar bağımsız değil. Çok ciddi zikzaklar yaşanıyor. Yatırım yok, istihdam olmuyor, gelir kaybı düşerken, hayat pahalanıyor. Dürüst ve işin ehli insanlar bu süreci çözebilir. DEVA bunun için var, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim modeliyle vatandaşımızın karşısına çıktık. Güçlü insan kaynağından söz ediyoruz. Kadın, genç ve engelli kontenjanlarını buna göre hazırladık” diye konuştu.

YENİ BİR OLUŞUMA İHTİYAÇ VAR

Toplumsal araştırmalarda ve anketlerde ‘mevcut siyasi partiye güvenin kalmadığını’ gördüklerini kaydeden Ali Babacan, “Ya daha kötüsü olursa korkusu hakim. Bu sebepten dolayı oy verdiklerini beyan ediyorlar. Korku iklimi var. Şiddetle yeni bir oluşum ve siyasi görüşe ihtiyaç var. Biz kendimizi sağcı-solcu, liberal ya da sosyal demokrat olarak tanımlamıyoruz. Bu sebepten dolayı biz her kesimin görüşlerine açığız. STK’lar, meslek örgütleri, gençler, basın ve en önemlisi esnaf. Demokrasi istiyorsak, bu kavramlarla birlikte yol almalıyız. Biz bunun için yola çıktık” ifadelerini kullandı.

BİZE BİLDBORD VERMEDİLER

DEVA Partisi Samsun İl Başkanı Kebire Birer Türk ise, Samsun 1. Olağan İl Kongresi için şehirdeki bazı merkezi bilboardlara reklam vermek istediklerini açıklayarak, “Samsun Büyükşehir Belediyesi ile görüşme yaptık. Rezervasyon yaptıklarını söylediler. Sözleşmeyi imzalamaya ve ücreti ödemeye gittik ki, bize yer olmadığı söylendi. Bu konuyu gündeme getirmek istedik ancak il kongresi hazırlığında olduğumuz için fırsat bulup da, kamuoyuyla paylaşamadık” dedi.

Basın toplantısının ardından Genel Başkan Ali Babacan gençlerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Daha sonra da otobüsle şehir turu atan Babacan vatandaşları selamlayarak kongrenin yapılacağı otele gitti.