DEVA Partisi’nden RTÜK’e tepki

RTÜK’ün, Halk TV ve TELE 1’e oy çokluğuyla ekran karartma cezası vermesine tepkiler sürüyor. DEVA Partisi, RTÜK'ün iki kanala verdiği verdiği cezayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

BASKICI ZİHNİYETİN ÜRÜNÜ

* Gün geçtikçe daha fazla otoriterleşen iktidar, gazete, TV ve dijital medya üzerindeki baskılarını da artırmaktadır. Cumhurbaşkanının yapmış olduğu bir açıklamada ‘medya virüsünden kurtulacağız' ifadesini endişe ile karşılamaktayız. Keza bu dönemde, RTÜK'ün Halk TV ve Tele 1 kanallarına 5 gün yayın durdurma cezası vermesi de bu baskıcı zihniyetin ürünüdür.

VATANDAŞIN SESİ KISILIYOR

* Bu yayın durdurma cezaları, vatandaşlarımızın haber ve bilgi alma hakları gereğince; siyasi iktidarı sorgulayan, eleştiren yeri geldiğinde de yanlışı haberleştiren, hakikatin izini sürüp izleyicilerine aktaran televizyonların susturulması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla kısılmak istenen her ses, aslında kamuoyunun ve vatandaşlarımızın sesidir.

RTÜK TARİHİNDE İLK

* Bu ceza RTÜK tarihinde bir ilktir. Böylesi ağır bir cezanın, aynı maddeden bir ceza daha almaları durumunda bu kanalların tamamen kapatılmalarının önünü açacağı da unutulmamalıdır. Gelinen noktada, RTÜK tamamen bağımsızlığını ve tarafsızlığını kaybetmiş, iktidar tarafından yönlendirilen ve anayasaya ve hukuka aykırı keyfi kararlar veren bir yapıya sahip hale gelmiştir.

* Anayasaya sadakat yükümlülüğünü devlet başkanına sadakat olarak algılayan RTÜK Başkanının, ‘Cumhurbaşkanından gelen talimatları emir kabul edeceğini' ifade etmesi zaten gelmiş olduğumuz karanlık tablonun nedenini bizlere açıklamaktadır.