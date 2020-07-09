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Devlet Bahçeli’den patlamayla ilgili başsağlığı mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Sakarya’da meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, "3 Temmuz 2020 Cuma günü meydana gelen patlamanın acısı ve yankısı henüz geçmemişken, yeni bir vahim olayın vuku bulması milletimizi bir kez daha derinden üzmüştür" ifadelerini kullandı.

15:25 -
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Devlet Bahçeli’den patlamayla ilgili başsağlığı mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Sakarya'da meydana gelen patlamayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

* Sakarya'nın Hendek ilçesinde kurulu bulunan bir havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020 Cuma günü meydana gelen patlamanın acısı ve yankısı henüz geçmemişken, yeni bir vahim olayın vuku bulması milletimizi bir kez daha derinden üzmüştür.

* Hendek'te bulunan bir taş ocağında felaketin yaşandığı havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılmaları amacıyla taşındıkları kamyondan indirilmesi sırasında maalesef patlama yaşanmıştır.

* Bu kapsamda 3 kahraman jandarmamız şehit olmuş, 6 kardeşimiz de yaralanmıştır. Aziz şehitlerimize, 3 Temmuz 2020 tarihli patlamada hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyor, yaralanan ve tedavi gören kardeşlerimize şifalar niyaz ediyorum.

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Son güncelleme: 15:36 09.07.2020
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