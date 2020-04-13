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Devlet Bahçeli’den Süleyman Soylu açıklaması!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyuran ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifası kabul edilmeyen Süleyman Soylu hakkında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bizim temennimiz bu görevine kararlılıkla devamından yanadır" ifadesini kullandı.

00:26 -
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Devlet Bahçeli’den Süleyman Soylu açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süleyman Soylu’nun istifasına ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

* Türkiye her alanda çok yoğun ve sıcak bir mücadelenin içindedir. Bilhassa yeni tip Koronavirüs (KOVİD-19) salgınını engellemek amacıyla devlet-millet dayanışması en üst seviyededir. Aynı zamanda bugünkü sancılı ortamda seferberlik ruhuyla hareket edilmektedir.

* Terörden ekonomiye, bölgesel sorunlardan küresel dayatmalara varıncaya kadar ülkemiz muazzam bir iradeyle duruş göstermektedir. Böylesi kırılgan bir dönemde İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun istifa niyeti sürdürülen mücadele ruhunu sekteye uğratma riski taşımaktadır.

* Gelişmeler karşısında Sayın Bakanı'nın istifa kararının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmediği anlaşılmaktadır. Elbette takdir ve tasarruf Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Milliyetçi Hareket Partisi mezkur istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur.

* Sayın Süleyman Soylu azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye'nin en hassas döneminde üstlendiği bakanlık görevini başarıyla yerine getirmiştir. Bizim temennimiz bu görevine kararlılıkla devamından yanadır.

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Son güncelleme: 00:28 13.04.2020
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