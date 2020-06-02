Devlet hastanesinde milyonluk yolsuzluk iddiası!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yer alan Fatih Devlet Hastanesi'nde şaşkınlık yaratan bir yolsuzluk ortaya çıktı. 2019 yılının Ağustos ayında fark edilen yolsuzluğa gastroentoloji birim sorumlusu olan genel cerrah O.A.E.'nin adı karıştı.

İddialara göre O.A.E. devlet hastanesine ait olan ameliyat sarf malzemelerini özel kamu kuruluşlarına satıyordu. Kimi malzemelerin piyasa bedelinin 1 milyon lirayı bulduğu öğrenildi.

MEMURLUKTAN İSTİFA ETTİ

O.A.E.'nin büyük yolsuzluğunu hastane görevli personeller fark etti. Sağlık Bakanlığı tarafından bir müfettiş görevlendirildi ve inceleme başlatıldı. O.A.E. açığa alındı.

Bu sırada yurtdışına kaçacağı iddia edilen O.A.E. memurluktan istifa etti. Neredeyse bir yıldır tamamlanamayan soruşturma sırasında O.A.E.'nin hafta sonları ve mesai saatleri dışında Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne gittiği öğrenildi.

BİLGİSAYARDA NE YAPIYORDU?

Gastroentoloji biriminde sorumlu bir hemşire ile bilgisayar başına oturan ve çeşitli işlemler yapan O.A.E.'yle ilgili soru soranlara “Doktor bey tez çalışması yapıyor. İdarenin konuyla ilgili bilgisi var” cevabı verildi.

O.A.E. memurluktan istifa ettiği halde Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde ne iş yaptığı, hastanenin ve dolayısıyla kamunun toplam zararı ne kadar olduğu ve soruşturma ne zaman tamamlanacağı ise merak konusu?