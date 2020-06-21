“Devre mülk mağdurları için özel yasa çıkarılsın”

TBMM'de oluşturulan Devre Mülk ve Devre Tatil Sektöründe Yaşanan Mağduriyetleri Araştırma Komisyonu'nda milletvekillerine bilgi veren Tapu Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Ömer Sinan Bayçelebi, ‘'Rakamlar çok yüksek, rant çok yüksek, mağduriyetler çok fazla. Sadece mesken niteliğinin esas alınması ve sürenin 15 günle sınırlı olmasına ilişkin yasal bir düzenleme gerekli'' dedi.

Kendilerine en fazla şikayet gelen konuların mesken ve süre ile ilgili olduğunu belirten Bayçelebi, “Yasada mesken niteliğine doğrudan atıf yapıldığı için konut yapılanmasının olanaklı olmadığı alanlarda inşa edilen yapıların devre mülk hakkına konu edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Günümüz koşullarında böyle bir ihtiyacın varlığı da açık. Sağlık, spor, eğlence gibi nedenlerle bir yapıyı yılın belli bir döneminde devletin güvencesi altındaki koşullarda kullanabilmenin ekonomik bir yaklaşım olarak değerlendirileceğini düşünüyoruz'' diye konuştu.