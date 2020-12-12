Devrilen ambulansta sağlık görevlileri bebeğe siper olmuş

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Denizli- Afyonkarahisar karayolu Honaz kavşağında meydana geldi.

Sacip Tozlutepe yönetimindeki tekstil işçilerinin taşındığı servis minibüsü ile Honaz ilçesi yönüne seyir halindeyken, Pınarkent kavşağından dönen Sultaniye Kaplan’ın kullandığı acil servis ambulansı çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans devrildi.

Kazada ambulans sürücüsü Kaplan ile sağlık görevlileri Hüseyin Alkan, Ali Bartal, yeni doğum yapan anne Özlem Arslan ile erkek bebeği, servis minibüs sürücüsü Tozlutepe ile 7 işçi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri devrilen ambulanstakileri çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti. Ambulansın ve minibüsün içindeki yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Honaz ilçesinde yaşayan ve tekstil işçisi olan hamile 38 yaşındaki Özlem Arslan’ın 4’ncü çocuğuna hamile olduğu ve ambulansta doğum yaptığı ortaya çıktı.

Eşinin bulunduğu ambulansı kendi otomobiliyle takip eden baba Yusuf Arslan, kaza nedeniyle devrilen ambulanstaki sağlık görevlilerinin hayatları pahasına bebeğini koruduklarını belirterek, şunları söyledi:

* Eşim 9 aylık hamileydi, evde kanaması gelince 112’yi arayıp, ambulans çağırdık. Hızlı bir şekilde geldiler ve eşimi aldılar. Ambulansta doğum başlamıştı.

* Pandemi süreci olmasına rağmen zor şartlar altında sağlık çalışanları eşime duyarlı bir şekilde müdahale ettiler. Bebek ambulansta doğdu. Denizli Devlet Hastanesine giderken, kaza yaptılar, Minibüs kavşakta ambulansa çarparak devrilmesine neden olmuş.

* Ambulanstaki sağlık çalışanları kaza anında bebeğimi hayatları pahasına kucakta tutarak kendi vücutlarını çarpmalara karşı siper ederek yara almasını engellemişler.

* Kucaklarında tutup, üzerine kapanarak herhangi bir darbe gelmemesini sağlamışlar. Gerekenin en iyisi yapmışlar. Eşim ameliyat edildi ve sağlık durumu iyiye gidiyor.

* Bebeğimizde yeni doğduğu için hastanede tedavisi sürüyor. Bebeğin durumu gayet iyi. Adını ‘Miraç’ koymayı düşünüyoruz. Heyecan, mutluluk, korku hepsini art arda yaşadık. Biz gibi sağlık çalışanları da yaşadı. Sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyorum (DHA)