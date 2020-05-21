Devrilen kepçenin altında kalan genç operatör yaşamını yitirdi

Antalya’da Çamlıca Mahallesi Memiş mevkisinde bir beton şirketinde görevli operatör Berat Çetin (21), kepçeyle bahçe düzenlemesi yaptığı sırada kepçenin devrilmesi sonucu altında kaldı.

İtfaiyenin yardımıyla sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan Çetin, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Çetin, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi.

Çetin'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)