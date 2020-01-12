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Devrilen traktörden düşen kadın hayatını kaybetti

Aydın’da zeytin toplamaya giden Berna Çürükoğlu, devrilen traktörden düşerek hayatını kaybetti.

16:27 -
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Devrilen traktörden düşen kadın hayatını kaybetti

Kaza, Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde meydana geldi. Kılavuzlar Mahallesi'nde zeytin toplamaya giden işçileri taşıyan A.E. idaresindeki traktör, manevra yaparken devrildi. Traktör üzerinde bulunan Berna Çürükoğlu, traktörden yere düşerek başını taşa vurdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

FOTO. İHA

ŞOFÖR KAZA SONRASI KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Sağlık ekipleri Berna Çürükoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası olayın şoku ile kalp krizi geçiren traktör sürücüsü A.E., ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

aydın Kadın Kalp krizi kaza Sağlık
Son güncelleme: 16:32 12.01.2020
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