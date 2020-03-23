Dezenfektan hırsızları! Önce sıktılar, sonra çaldılar

Kırklareli Valiliği kararınca ilçe merkezinde corona virüsü tedbirleri kapsamınca belediye ekiplerinin yerleştirdiği dezenfektanlar, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Olay, sabaha karşı temizlik görevlilerinin dezenfektanları doldurmak istemesiyle ortaya çıktı.

Lüleburgaz Belediyesi dezenfektanları çalan kişiler için suç duyurusunda bulunurken, İstanbul Caddesi ile Özgürlük ve Demokrasi Meydanı kesimine yerleştirilen dezenfektanları çalanlar kameraya yakalandı.

Kent güvenliği için yerleştirilen güvenlik kamerasını fark etmeyen gençlerden oluşan kimliği belirsiz 5 kişi ellerini normal bir şekilde dezenfekte ettiği görülüyor. Grup daha sonra da, sokakta kimsenin olmamasından ve kameraların kendilerini kayda aldığından habersiz bir şekilde dezenfektanı uzun uğraşlar sonucunda yerinden söküp götürüyor.

Dezenfektanları çalanlar için yakalama çalışmaları başlatılırken, vatandaşlar da duruma tepki gösterdi. (İHA)