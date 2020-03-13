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Dezenfekte yapılan okulda 6 öğrenci hastanelik oldu

İstanbul Sultangazi'de dezenfekte yapılan okulda 6 öğrenci rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğunu, sadece alerjik öksürük şikayeti olduğunu aktardı.

Sözcü İstanbul
12:36 -
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Dezenfekte yapılan okulda 6 öğrenci hastanelik oldu

Corona virüsü salgınına karşın okullarda dezenfekten işlemleri başlatıldı. Sultangazi Belediyesi tarafından Sultangazi Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulu’nda yapılan dezenfekte işlemi sırasında 6 öğrencinin rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

ALERJİK RAHATSIZLIK

Konuya ilişkin görüştüğümüz Sultangazi Belediyesi’nden yetkililer ilçedeki tüm okulların belediye tarafından dezenfekte edildiğini belirterek, 6 öğrencinin de bu işlem sırasında rahatsızlanması üzerine derhal hastaneye kaldırdıklarını belirtti. Yetkili, öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğunu, sadece alerjik öksürük şikayeti olduğunu aktardı.

Corona istanbul öğrenci Sağlık
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