DGS ek tercih tarihleri için gözler açıklamada

DGS ek tercihleriyle ilgili kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte ÖSYM’nin ek tercih tarihlerini de açıklaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda kontenjanlar yaklaşık bir yıl içinde açıklanmıştı.

DGS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS ek tercihleri ÖSYM’nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın. Kılavuz yayınlandıktan sonra ek tercih işlemleri sayfası da erişime açılacak.