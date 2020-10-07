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DGS tercih sonuçları açıklandı!

DGS tercih sonuçları ÖSYM sonuç sorgulama sayfasında erişime açıldı. Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmalarına olanak sağlayan DGS için öğrencilerin araştırdığı tercih sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebiliyor.

14:09 -
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DGS tercih sonuçları açıklandı!

Eğitimine dört yıllık bir bölümde devam isteyenlerin katıldığı DGS için tercih süreci 2 Ekim tarihinde tamamlandı ve tercih sonuçları bugün açıklandı. Aşağıdaki link üzerinden DGS yerleştirme sonuçları sorgulanabilir.

DGS TERCİH SONUÇLARI SORGU EKRANI

DGS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

ÖSYM'nin açıklamasına göre; Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

DGS internet ÖSYM YÖK
Son güncelleme: 14:17 07.10.2020
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