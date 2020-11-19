DHKP/C haraççılarına operasyon

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘DHKP-C üyesi olmak’ ve ‘örgüt adına para toplamak’ suçlarından aranan beş kişinin yerlerini tespit etti. 14 Kasım’da sabaha karşı İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bir iş yerine baskın düzenleyen TEM ekipleri beş şüpheliyi gözaltına aldı.

Terör örgütün ideolojik tabanına göre yasadışı faaliyetlerde bulunan ve örgüt adına haraç toplayan şüpheliler Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. H.D., Y.G., C.Ö. ve H.Ö. için adli kontrol hükümleri uygulandı; C.Ö. ise tutuklandı. (İHA)