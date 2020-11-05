DHKP-C operasyonunun bilgileri örgütün ‘kozmik’ odasından çıktı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, 29 Ekim'de 12 ilde DHKP-C'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında 120 şüphelinin yakalanması hedeflenirken aralarında örgütün Akdeniz Bölge sorumlusu, Anadolu illeri sorumlusu, çeşitli il ve alan sorumlularının da bulunduğu, 97 kişinin yakalandığı belirtildi.

Dosya kapsamında aranan 15 ismin ise cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden 49'u tutuklanırken, 48 şüpheli hakkında adli kontrol hükmü uygulandı.

POLİS KOZMİK ODAYA GİRDİ

TEM ekiplerince gerçekleştirilen operasyonun detayları da ortaya çıkmaya başladı. 14 Ekim 2020'de Şişli'deki İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen baskında elde edilen dijital malzemelerden “Örgütün sözde lider kadrosuyla yazışmaların yapıldığı ve örgüt tarafından kozmik oda olarak tabir edilen bölümde yapılan aramalarda bir adet SD kart ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir” denildi.

GİZLİ GRUPLAR

Emniyetten yapılan açıklamada, dijital verilerde önemli bilgilere ulaşıldığı kaydedildi. Çözümlenen dijital verilerden, “terör örgütünün tüm Türkiye'deki eylem ve faaliyetleriyle ilgili raporlarla, bugüne kadar deşifre edilmemiş, “Gizli gruplar” adı verilen, gizli ilişki kurulan isimlerin deşifre edildiği ifade edildi. Raporlarda, örgüt üyelerinin yaptığı yazışmalardan topladıkları aidatlara, ölüm oruçlarından mahallede sattıkları dergilere bir çok konunun yer aldığı belirtildi.

HATAY'A BALKON ‘ADANA'YA BAHÇE

Raporlarda ayrıca, DHKP-C üyelerinin Bursa’yı “Yeşil”, Hatay'ı “Balkon”, Mersin'i “Bahçe”, Adana'yı da “Köprü” olarak kodladıkları tespit edildi. Ayrıca örgüt yönetimi tarafından alanlara verilen birçok kod ismin DHKP-C üyeleri arasında kullanıldığı öğrendi.

ÖLÜM ORUCU TALİMATI

Dijital malzemelerden çıkan bilgiler arasında, bazı ölüm oruçlarıyla ilgili talimatların da bulunduğu belirtildi. O talimatlar arasında örgütün diğer terör örgütleriyle ittifak için bir ismi ölüm orucuna yönlendirdiği ifade edildi.

MİMAR VE MÜHENDİSLERE TÜNEL AÇTIRILDI

Ayrıca örgütün DHKP-C'ye yakın olan bazı mimar ve mühendisleri kullanarak, örgütün kullandığı bazı adreslere tüneller açtığı, kırsaldaki örgüt üyelerine su tribünü, gece görüş kaskı gibi ekipmanlar hazırladıklarının tespit edildiği ifade edildi. Örgütün çeşitli sanatçı, aydın, dernek, meslek odası gibi kurumlarla olan ilişkilerini kanıtlayacak belgelere ulaşıldığı da belirtildi.