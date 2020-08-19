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DHKP/C’nin silah depoladığı adrese baskın düzenlendi

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C üyelerine yönelik operasyon... Eylem hazırlığındaki iki terörist, silah depoladıkları adreste kıskıvrak yakalandı.

Habip ATAM
12:09 -
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DHKP/C’nin silah depoladığı adrese baskın düzenlendi

İstanbul’da Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerinin çalışmaları sonucu terör örgütü DHKP/C üyelerinin eylem hazırlığı yaptığı tespit edildi. Örgüt üyelerinin Beylikdüzü’nde bir adreste silah depoladığı saptandı.

(FOTO: SÖZCÜ)

Silah depolandığı belirlenen adreste düzenlenen baskın sonrası L.Y. ve M.Ö. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ikisi Alman altısı Bulgar yapımı 16 adet el bombası, iki adet AK 47 kalaşnikof şarjörü, bir adet pompalı tüfek, 29 adet mermi, bomba yapımında kullanılan 147 adet paroi-teknik içerikli patlayıcı, 11 adet ateşleme fitili ile fitilde kullanılan elektrik kabloları ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen L.Y. ve M.Ö. tutuklandı.

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