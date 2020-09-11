Didim Belediye Başkanı’ndan ‘tutuklandı’ iddialarına cevap

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, hakkında çıkan iddialara yanıt vermesinin ardından bugün de başka bir iddia ortaya atıldı. Ahmet Deniz Atabay'ın tutuklandığı yönünde çıkan haberler Aydın gündeminde bomba etkisi oluştururken, konu ile ilgili açıklama yapan Atabay, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

KUMPAS ÇETESİNİN UYDURDUĞU YALAN

Çıkan haberlerin kumpas çetesinin yalanlarından biri olduğuna dikkat çeken Atabay; “Ben görevimin başındayım. Kaymakam ve Emniyet Müdürlüğü’yle de görüştüm. Bu kumpas çetesinin uydurduğu yalan. Bunların haysiyetleri bu kadar. Bu tip hareketleri ile nasıl bir kumpas kurmaya kalktıklarını halkımız da görmektedir” dedi.