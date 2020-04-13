Dikkat çeken detay… Mesaj yerinde!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Twitter hesabından paylaştığı mesajda cuma gecesi getirilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi yaşanan kaosu işaret ederek “Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir” ifadeleriyle görevi bırakmıştı.

Soylu’nun istifası ile ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada “Sayın Bakanımız istifa talebini sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir” denilerek göreve devam edeceği kaydedildi.

PAYLAŞIM DURUYOR

Soylu’dan, açıklamanın ardından herhangi bir yorum gelmezken istifasını duyurduğu Twitter’daki paylaşımının durması ise dikkat çekti. Soylu dün akşam 21.24’te yayınladığı mesajda şu ifadelere yer vermişti:

* Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir.

* Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı.

* Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı.

* İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı.

* Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın…

* Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum…

* Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık.

* Allah Milletimizi korusun…

“GÖREVİNE DEVAM EDECEK”

Soylu’nun istifa kararı sonrası İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklama ise şu şekildeydi:

* 15 Temmuz darbe girişiminin hemen arkasından İçişleri Bakanlığı görevine getirilen sayın Süleyman Soylu, bugüne kadar başarılı çalışmalarıyla milletimizin takdirini kazanmıştır.

* Terör örgütlerinin ülkemizdeki eylem kapasitelerinin önemli ölçüde azaltılmasında Sayın Bakanımızın yürüttüğü kararlı mücadelenin büyük payı vardır.

* Aynı şekilde deprem gibi doğal afetlerin ardından yapılan çalışmalarda da, İçişleri Bakanımız sürekli sahada olarak güçlü bir koordinasyon gerçekleştirmiştir.

* Koronavirüs salgının sağlık hizmetleri, gıda tedariki ve kamu güvenliği boyutu da bulunduğu bir gerçektir.

* İçişleri Bakanımız, bir ayı aşkın süredir yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla, bu süreçte ülkemizde kamu güvenliği konusunda hiçbir sıkıntı çekilmemesini temin etmiştir.

* Sayın Bakanımız istifa talebini sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir.

* Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar sayın Cumhurbaşkanımıza aittir.

* İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir.

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