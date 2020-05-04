Dikkat çeken oran: Türkiye’de karantinadaki yerleşimlerdeki her 3 kişiden biri Van’da

Van’ın Başkale ilçesinin 340 hane, bin 440 nüfuslu Albayrak Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda, bir ailede 6 kişinin corona virüsü testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine sağlık ekipleri mahallede incelemelerini sürdürürken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle karantinaya alınarak, giriş- çıkışlar yasaklandı.

VALİLİK TEK TEK PAYLAŞTI

Van Valiliği, kentteki corona virüsü durumu ile ilgili son bilgileri de paylaştı.

Karantina uygulanan yerler:

* Başkale İlçesi

– Belliyurt, Ilıcak, Esenyamaç, Örmetaş Mahallesi ile Poyrazalan (Mezrası)

* Gürpınar ilçesi

– Günbaşı Mahallesi

* Çaldıran ilçesi

– Salahane Mahallesi

* İpekyolu ilçesi

– Bostaniçi Mahallesi Ertuş Caddesi 1,2,3,4. Sokaklar, Cevdetpaşa Mahallesi Selçuklu Sokakta 1 apartman, Selimbey Mahallesi Üçevler Caddesinde 1 bina ile yine aynı mahalledeki Dabbağoğlu Sokak

Karantina kararı sonlandırılan yerler:

* Gürpınar ilçesinin Öveçli Mahallesi

37 BİN KİŞİ GÖZLEM ALTINDA

Bu arada, Van’daki corona virüsü vaka sayısının 270, taburcu olan hasta sayısının 162, yoğun bakımda tedavisi süren hasta sayısının 5, karantina kapsamında gözlem altında tutulan kişi sayısının ise 37 bin olduğu belirtildi.

2019’da nüfusu 1.136.757 olarak açıklanan Van’da 37 bin kişi karantina tedbiri uygulanan yerlerde ikamet ediyor. Dün İçişleri Bakanlığı, karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerlerindeki toplam nüfusu 121 bin 51 olarak duyurmuştu.

Van’ın tek başına tüm yurtta karantina tedbiri altındaki bölgelerde yaşayan vatandaşların 3’te birini barındırması dikkat çekti.