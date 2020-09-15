Haberi olmadan bankadan kredi çekildi, 65 bin lira dolandırıldı

Siirt'te eğitimci Ahmet Hikmet Demirel’in internet bankacılığı hesabını ele geçiren dolandırıcılar, ön onaylı 50 bin liralık krediyi 12 Mart’ta çekti. Bu parayı kendi hesaplarına aktaran dolandırıcılar, daha sonra ek hesap limitini arttırıp 15 bin liraya çıkararak buradaki parayı da aldı.

Demirel, pandemi nedeniyle bankaların kredi ödemelerini ertelemesinden dolayı durumun farkına yeni vardı. Mağdur., hesabından iki dolandırıcı tarafından 65 bin lira çekildiğini bankadan gelen ihtarnameyle öğrendi.

BİLGİLENDİRİLMEDİM

Demirel Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerden destek isteyen Demirel şunları söyledi:

* Bu kişileri kesinlikle tanımıyorum. Kredi kartımı Siirt Şubesinde aldığımda bile bana en az 10 imza attıran ve kredi kartımı bu şekilde veren banka, 50 bin liralık kredi ile 15 bin liralık esnek hesabım çalındığında neden beni bilgilendirmedi?

* Neden tarafıma mobil onay kodu göndermedi? Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Yetkililerden yardımcı olmalarını bekliyorum. (İHA)