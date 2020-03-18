Dikkat! Meteoroloji uyardı: Kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre hava sıcaklığının Kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ile 12 derece olmak üzere yurt genelinde azalacağı tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR, KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA…

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Amasya, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yoğun kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Adana ve Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya’nın kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Trakya, Marmara’nın doğusunun yüksekleri, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da zirai don tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Akdeniz bölgesinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmeler göre bugün akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Kastamonu, Karabük ile Zonguldak, Bartın,Sinop ve Düzce illerinin yüksek kesimlerinde) yer yer kuvvetli olmak üzere 5 ile 20 santim, Ankara’da ise 5 ile 8 santim aralığında kar yağışının beklendiğini duyurdu.

Kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olayının da beklendiği belirtilen açıklamada sürücüler ve vatandaşların dikkati olması yönünde uyarılarda bulunuldu.

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