Dikkat! Meteotoloji il il uyardı

Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 16

İstanbul: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 12

İzmir: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 19

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 13

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 12

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı 11

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18