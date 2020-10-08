Dikkat! Mezgit diye zehirli balon balığı satılıyor…

Antalya'da zehirli balon balığının derisi ve iç organları temizlenerek semt pazarlarında ve sokak aralarında fileto halinde satılması vatandaşları tedirgin etti. Balon balığı mezgitle benzerliğinden dolayı karıştırılarak vatandaşlar tarafından yanlışlıkla satın alınıyor.

BALIK ALIRKEN NEYE DİKKAT EDİLMELİ?

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Şöyle bir söylenti var. Balığın kafasını kesip, derisini yüzdükten sonra filetosunu çıkartıp sokak aralarında satıldığına dair. Bu şekilde dış görünüşünden ayırt edilmeyebilir. Genellikle mezgitte deriyi tam olarak alamazlar. Deri belli olur. İnce bir derisi vardır. Fakat deriyi de alırlarsa ayırt etmek mümkün olamaz. Ancak birtakım analizler yapılması lazım. Bu durumda vatandaşlar sokakta poşetler içinde satılan bu tür balıkları almamalılar. En azından balığın kuyruğu, derisi görünür vaziyette olsun. Vatandaşlar, bildiği balıkçıdan alışveriş etsinler” diye konuştu.

“DAHA ÖNCE DE ÖLÜM VAKASI YAŞANDI”

Balon balıklarının Kızıldeniz'den geçen egzotik türler olduğunu belirten Gökoğlu, “Balon balığı, Akdeniz türü bir balık değil. Sularımızda da bizim tespit ettiğimiz 7 tür balon balığı var. Ama bu türlerin arasında 2 tür baskın şu anda. Özellikle Lagocephalus scerelatus dediğimiz bir tür var o mezgit diye sattıkları. Bu son derece sakıncalı bir tür. Balıkçıların da başına bela olan, oltasında yakaladığı balığı yiyen zarar veren bir tür. Bir de çok ufak bir tür var. Bu da aşırı bir şekilde çoğaldı. Bu balıklar ‘tetrodotoksin’ denilen bir balık toksini üretiyor. Bu toksin, balıkların karaciğer ve dokularında yoğunlaşıyor. Daha önce de bu balıkla ilgi birkaç ölüm oldu Antalya'da. Balığın zehri karaciğer ve yumurtalıklarında yoğunlaşıyor. Bakanlık bunun teknelerde bulundurulmasını ve karaya çıkartılmasını yasakladı ancak el altından satılıyor. İnsanlar para kazanacağım diye vatandaşın hayatı ile de oynamasınlar” dedi.



“FİLETO HALİNDE AYIRT ETMEK İMKANSIZDIR”

Fileto haline getirilen bir balığı, diğer balıklardan ayırt etmenin imkansız olduğunu belirten balıkçı Metin Membir şunları söyledi: