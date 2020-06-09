Dilencinin foyası böyle ortaya çıktı!

Mersin’de zabıta ekipleri Kuva-i Milliye Parkı’nda, sol bacağı sarılı ve koltuk değnekli birinin dilendiğini gördü. İsminin Lütfi D. olduğu öğrenilen adamın yanına giden zabıta ekipleri, yaptıkları kontrol sonucu adamın bedensel engelli olmadığını, sadece sol bacağını sargı beziyle sardığını ve koltuk değneği taşıdığını belirledi.

Bunun üzerine ekipler, dilenen Lütfü D.’den topladığı paraları çıkarmasını istedi. Eşofmanın paçasına sakladığı ve sadece 2 saat süren dilenme sonucu 56 TL para topladığı tespit edildi.

ISRARLA ENGELLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Lütfi D. ısrarla engelli olduğunu, ancak bacağında değil kalçasında sorun olduğunu ve birçok kez ameliyat geçirdiğini iddia etti.

Zabıta ekipleri, Lütfi D. hakkında yasal işlem başlattı ve topladığı paralara da el koydu.