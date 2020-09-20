Dimokratia Gazetesi’ne TGC’den tepki

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Yunanistan'da yayınlanan Dimokratia Gazetesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küfür içeren manşeti nedeniyle açıklama yaptı.

Evrensel gazetecilik değerlerini hiçe sayan bu yaklaşımı kınadıklarını belirten TGC, şu ifadeleri kullandı;

“Gazeteci basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü, evrensel etik değerler çerçevesinde kullanarak halkı bilgilendirmek zorundadır. Türkiye ve Yunanistan arasındaki bu hassas dönemde medya kuruluşlarına düşen görev de barıştan yana, etik değerlere uyarak yayın yapmaktır. Yunan Gazetesi Dimokratia‘nın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küfür içeren manşeti gazetecilik mesleği ile bağdaşmaz.

Bu manşet ile Dimokratia kendisini gazete olarak tanımlama hakkını yitirmiştir. Türk ve Yunan halkları arasında yıllardır süren barışı tehdit eden, evrensel gazetecilik değerlerini hiçe sayan bu yaklaşımı kınıyoruz.Hem Yunan hem de Türk medyasını, halkların kardeşliğine ve barışa zarar verecek dilden uzak durmaya davet ediyoruz.

Bu süreçte Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'nin Gazetecinin Temel Görevleri başlığını hatırlatma gereği duyuyoruz.‘Gazeteci; insanlar, uluslar ve topluluklar arasında nefreti, düşmanlığı körükleyici yayından kaçınır. Gazeteci; şiddeti haklı gösterici, özendirici ve savaşı kışkırtıcı yayın yapamaz.'”