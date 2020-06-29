Dinamit patlatan defineci feci şekilde can verdi

Olay, Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana geldi. Uşak’ta yaşayan Dursun Alcıl, Çivril sınırlarındaki ormanlık alana define aramaya gitti. Alcıl'dan uzun süre haber alamayan yakınları jandarmaya başvurdu.

KAYALIKLARDAN AŞAĞIYA YUVARLANMIŞ

Alana giden ekipler ekipler yaklaşık yedi saatlik arama kurtarma çalışmasının sonrası 61 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaştı. Dursun Alcıl'ın hayatını kaybettiği olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre mağara şeklinde bulunan kısımda dinamit patlatıldığı ve kayalıklardan aşağıya yuvarlandığı belirlendi. (İHA)