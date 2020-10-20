Dini nikahlı eşinin baba evini kurşunladı

Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde yaşayan E.C.’, imam nikahlı eşi Nedim C. tarafından şiddet gördüğü için aile evine geldi. Genç kızı evde göremeyen Nedim C., saat 23.00 sularında ilenin yaşadığı sokağa kamyonetle gelerek E.C.’yi ailesinin evinden almaya çalıştı.

Sokakta bağıran şüpheli, genç kızın dışarı çıkmaması üzerine yanında getirdiği pompalı tüfekle ailenin yaşadığı eve ateş etti. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olayda, yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, tüfekten çıkan mermi evin duvarına isabet etti.

“ODANIN İÇİNDE İŞKENCE YAPIYORLAR”

Baba Hakan C., kızının yaşadıklarının şu sözlerle aktardı:

* Ben kızımı düğünle dernekle verdim. Dünürüm kızıma şiddet uyguluyor devamlı. Kızım da eve geldi, bana geldi.

* Yemek, su vermiyorlarmış. Bir odanın içine kilitlemişler. Odanın içinde işkence yapıyorlar. Kızım işkence yapıldıktan sonra bir yolunu bulup kaçıp, buraya geldi. Şimdi kızımı tehditle benim elimden almak istiyor.

* Benim kızımın ölmesi mi gerekiyor 3 senedir kızıma, şiddet yaşatıyorlar. Kızım mecburen geldi. Benim bunlardan haberim olsaydı, ben kızımı orada bırakmazdım. Direk gelip şikayet ederdim. (DHA)