Dink davasında esasa ilişkin savunmalar başladı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı firari sanık Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılandığı davada savcı esasa ilişkin mütalaasını açıklamıştı. Savcı mütalaasında 36 sanığın cezalandırılmasını ve kararla birlikte tutuklanmasını istemişti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın bugün görülen duruşmasına tutuksuz sanıklar Atilla Güçlüoğlu, Rahmi Özer, Gazi Günay, Cevat Eser, Metehan Kadir Yıldırım, Ünsal Gürel ve Emre Cingöz katıldı. Tutuklu sanıklar ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan tutuksuz sanıklar, mütalaaya uyularak haklarında beraat kararı verilmesini talep etti. Alınan taleplerin ardından duruşmayı yarına erteleyen mahkeme, (Çarşamba) tutuksuz sanıklar Ahmet Çetiner, Ahmet Faruk Aydoğdu, Ahmet İlhan Güler, Birol Ustaoğlu, Resül Kütükoğlu ve Tevfik Cantürk'ün yarın mütalaya karşı savunma yapmalarına karar verdi. Ayrıca mahkeme tutuksuz sanıklardan eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve 6 sanığın da 6 Ocak tarihinde yapılacak duruşmada dinlenmesine karar verdi.